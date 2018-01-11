В Приморье возбудили уголовное дело после нападения на медсестру

ВЛАДИВОСТОК, 11 янв — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту нападения на медсестру в поликлинике Владивостока, сообщает пресс-служба СК России Следственное управление по Приморскому краю.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По версии следствия, подозреваемый напал на потерпевшую по мотивам ревности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются подозреваемый и свидетели.