Пьяный саратовец угрожал убийством приехавшему на вызов фельдшеру скорой

САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал убийством приехавшему на вызов фельдшеру скорой помощи, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МВД Дмитрий Рассказов.

По его словам, инцидент произошел днем 9 января в доме по улице Чернышевского в Заводском районе Саратова.

"Согласно заявлению фельдшера, он приехал на вызов, а пьяный пациент напугал его, размахивая ножом и угрожая убийством", — сказал собеседник агентства.

Полиция в среду возбудила в отношении ранее трижды судимого 41-летнего пациента уголовное дело по статье "Угроза убийством". Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

По словам Рассказова, подозреваемый был задержан, он дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.