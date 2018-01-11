В Челябинской области столкнулись маршрутка и легковушка

ЧЕЛЯБИНСК, 11 янв – РИА Новости. Маршрутное такси столкнулось в четверг с легковым автомобилем в городе Миасс Челябинской области, в результате ДТП один человек погиб, еще двое были госпитализированы, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

"Утром на Тургоякском шоссе в Миассе мужчина 1987 года рождения, управляющий автомобилем "ВАЗ-21102", при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем "ГАЗ-322131" под управлением мужчины 1979 года рождения. В результате ДТП водитель ВАЗ скончался", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ВАЗ столкнулся с маршрутным такси, где, по предварительным данным, ехали три пассажира. "Водитель автомобиля "ГАЗ" и его пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы", — уточняется в сообщении.

Также, по данным ГУМВД, водитель ВАЗ был лишен права управления транспортным средством за отказ от медицинского освидетельствования по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.