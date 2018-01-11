Под Рязанью четверо граждан Узбекистана отравились угарным газом

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Пятеро граждан Узбекистана, работавших на ферме в Рязанской области, отравились угарным газом, четверо из них скончались, последний доставлен в больницу, сообщила РИА Новости официальный представитель следственного управления СК по региону Анжелика Евдокимова.
Погибшие и пострадавший – жители республики Узбекистан, уточнила Евдокимова. Все они работали на местной ферме, были трудоустроены официально.
На месте происшествия работают следователи, они выясняют обстоятельства трагедии и ее точную причину, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавила представитель ведомства.