Под Рязанью четверо граждан Узбекистана отравились угарным газом

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Пятеро граждан Узбекистана, работавших на ферме в Рязанской области, отравились угарным газом, четверо из них скончались, последний доставлен в больницу, сообщила РИА Новости официальный представитель следственного управления СК по региону Анжелика Евдокимова.

"Сегодня утром в частном доме в селе Шереметьево Ряжского района были обнаружены трупы четырех человек, пятый доставлен в больницу… По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом", — сказала собеседница агентства.

Погибшие и пострадавший – жители республики Узбекистан, уточнила Евдокимова. Все они работали на местной ферме, были трудоустроены официально.

На месте происшествия работают следователи, они выясняют обстоятельства трагедии и ее точную причину, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавила представитель ведомства.