В караоке-баре в Приморье юношу ранили из травматического оружия

Медик в машине на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Медик в машине на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения жителем Приморья из травматического оружия 17-летнего юноши из-за ссоры в баре, сообщает краевое СУСК РФ.

"В начале января 2018 года в районе караоке-бара на улице Кирова в городе Артеме местный житель во время ссоры произвел выстрел из травматического пистолета в 17-летнего потерпевшего и причинил ему вред здоровью. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.

По подозрению в преступлении задержан 33-летний местный житель. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным краевого УМВД РФ, подозреваемого помог найти фоторобот, составленный со слов очевидцев.