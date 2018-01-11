В Забайкалье следователи начали проверку после гибели двух детей

КРАСНОЯРСК, 11 янв — РИА Новости. После гибели детей 2 и 4 лет при пожаре в поселке Могойтуй Забайкальского края начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По предварительным данным, в среду вечером местная жительница ушла из дома, оставив без присмотра двух сыновей. В это время в доме произошло возгорание, причины которого в настоящее время устанавливаются. Из-за отравления продуктами горения оба ребенка погибли.

"Десятого января 2018 года около 17 часов 30 минут в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел двух малолетних детей при тушении возгорания в одном из частных домов в поселке Могойтуй Могойтуйского района. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что проведен опрос очевидцев происшествия, хозяйки дома, назначены экспертизы. Процессуальное решение будет принято после установления всех обстоятельств произошедшего.