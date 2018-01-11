В Воронеже устранили аварию в системе водоснабжения

ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Специалисты устранили аварию на водопроводе, которая оставила без воды несколько тысяч жителей Ленинского района Воронежа, сообщает "Росводоканал-Воронеж".

Ранее сообщалось, что около 20.00 мск 10 января из-за повреждения чугунного водопровода в районе дома №55 по улице Моисеева Ленинского района Воронежа было отключено водоснабжение 21 дома, в которых проживают несколько тысяч человек.

"Специалисты воронежского водоканала в сжатые сроки устранили утечку из земли в Ленинском районе Воронежа. В 23.15 (мск) 10 января подача воды в дома по улице Моисеева была возобновлена", — говорится в сообщении.

В устранении аварии были задействованы пять единиц специализированной техники и 15 специалистов "РВК-Воронеж".