В Воронеже устранили аварию в системе водоснабжения

ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Специалисты устранили аварию на водопроводе, которая оставила без воды несколько тысяч жителей Ленинского района Воронежа, сообщает "Росводоканал-Воронеж".
"Специалисты воронежского водоканала в сжатые сроки устранили утечку из земли в Ленинском районе Воронежа. В 23.15 (мск) 10 января подача воды в дома по улице Моисеева была возобновлена", — говорится в сообщении.
В устранении аварии были задействованы пять единиц специализированной техники и 15 специалистов "РВК-Воронеж".