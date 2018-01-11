Убить из авторучки: зачем в России нелегально покупают огнестрельное оружие

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Компактная авторучка, глушитель и несколько патронов в комплекте — в последнее время в уголовных делах все чаще фигурируют довольно необычные орудия убийств. О том, как настоящее "шпионское" оружие попадает в карманы обывателей и о последствиях, к которым это может привести, — в материале РИА Новости.

Владимирский Джеймс Бонд

На этой неделе во Владимире передали в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в заказном убийстве менеджера магазина по продаже дверей. По версии следствия, между продавцом и одним из бизнесменов возник конфликт, вылившийся в угрозы в адрес предпринимателя. "Восприняв ситуацию как опасную для себя, он обратился к ранее судимому другу детства, чтобы тот помог по старой дружбе "решить проблему", — рассказали в СУ СКР по Владимирской области. — Исполнителю преступления заказчик предоставил данные о месте проживания и работы жертвы, подробно описал его внешность. Причем попросил совершить убийство после новогодних праздников, чтобы спокойно отдохнуть в каникулы".

Десятого января 2017-го киллер под видом обычного покупателя зашел в магазин. "Убедился, что в помещении не ведется видеонаблюдение и, кроме продавца, больше никого нет. Дождался, когда менеджер проследовал в дальний зал за рабочий стол, отвлек его и выстрелил сзади в область затылка из огнестрельной ручки, — отмечают в Следственном комитете. — Через три недели сыщики вышли на исполнителя. Им оказался ранее судимый за особо тяжкие преступления рецидивист, который 18 лет провел в местах лишения свободы". Киллеру и заказчику убийства грозят серьезные сроки.

Черный рынок

Владимирский инцидент далеко не первый, когда в качестве орудия преступления использовалась стреляющая авторучка. В юридической практике не редкость обвинительные приговоры по статьям "покушение на убийство или причинение тяжкого вреда здоровью", где фигурирует этот безобидный, на первый взгляд, предмет.

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Как правило, портативное огнестрельное оружие злоумышленники изготавливают кустарным способом или… приобретают на черном рынке. В интернете немало объявлений о продаже стреляющих ручек различных производителей, включая крупные американские оружейные корпорации. С доставкой во все регионы. По понятным причинам свой телефон продавцы не указывают, ограничиваясь адресами электронной почты. "В комплектацию входит: ручка-пистолет, карманная обойма для патронов, нейлоновый поясной чехол черного цвета, глушитель. Оружие можно носить в кармане рубашки или пиджака точно так же, как ручку или карандаш, — говорится в одном из объявлений. — Для большинства ручка покажется экзотикой, но она все же будет оружием на самый крайний случай для тех немногих избранных, кто всегда остается в тени". Интересно, что одну из предлагаемых моделей разработали еще в 1940-е в Управлении стратегических служб США для секретных операций.

В технических характеристиках авторучки говорится о возможности использования только одного патрона кольцевого воспламенения калибра 5,6 миллиметра. "Такого выстрела вполне достаточно, чтобы убить человека, — пояснила РИА Новости сотрудник одного из московских оружейных магазинов Татьяна (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.). — Нелегальная торговля в интернете процветает давно. По сути, там целый черный рынок. Оружие, скорее всего, не сертифицировано, поэтому его и продают нелегально, а покупателю не нужно заморачиваться с получением лицензии".

Убийственная самооборона

Впрочем, после приобретения такого "товара" можно очень быстро оказаться за решеткой — сроки доходят до 8 лет колонии строгого режима. "Безусловно, это все незаконно, но какими-то подпольными путями огнестрельное оружие у нас в стране все же продается. Это факт. Ежегодно правоохранительные органы изымают много нелегального оружия, в том числе и короткоствольного, — рассказывает РИА Новости адвокат по уголовным делам Георгий Тер-Акопов. — На мой взгляд, сегодня законодатель даже слишком лояльно относится к вопросам незаконного хранения, приобретения и сбыта оружия. При том, к примеру, что за наркоторговлю у нас предусмотрено даже пожизненное наказание".

© Фото : предоставлено ГУМВД по Ставропольскому краю Арсенал оружия, обнаруженный у пенсионера на Ставрополье © Фото : предоставлено ГУМВД по Ставропольскому краю Арсенал оружия, обнаруженный у пенсионера на Ставрополье

По словам юриста, огнестрельное оружие обычно приобретают для самообороны. Однако зачастую это лишь служит оправданием в суде. "Гражданин, обвиняемый в заказном убийстве менеджера, на допросах пояснил, что приобрел стреляющую авторучку, так как опасался за свою жизнь, — уточнила РИА новости старший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина. — Он много лет провел в местах лишения свободы и после освобождения, по его словам, из-за постоянных угроз никогда не расставался с оружием". Оперативникам киллер заявил, что оружие приобрел у неизвестных ему лиц.

"Народ у нас талантливый, дай ему какую-нибудь отвертку и напильник в руки, он что угодно сделает, вплоть до космического корабля. А если учесть, что многие попадают в тяжелое финансовое положение, то вообще не стоит удивляться объемам кустарного производства подобных авторучек, — резюмирует Тер-Акопов. — Хотя в России и так налажено изготовление подпольного оружия в крупных масштабах, с большими партиями продаж. Я, например, знаю случаи, когда приобретали американский пистолет последнего поколения "Глок". Ведь каким-то образом такое оружие попадает к нам из-за рубежа".