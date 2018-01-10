"Просвещение" подало суд на издательство за схожий товарный знак на книгах

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Издательство "Просвещение" подало в Арбитражный суд города Москвы иск к издательскому центру "Вентана – Граф" на 3,7 миллиарда рублей на основании обвинения в использовании своего товарного знака на выпущенной учебной продукции, сообщила пресс-служба "Просвещения".

"ООО "Издательский центр "Вентана – Граф" выпустило несколько сот наименований печатной продукции, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком АО "Издательство "Просвещение". Всего было выявлено более 500 видов продукции ООО "Издательский центр "Вентана – Граф", маркированной указанным изображением. Такие действия являются грубым нарушением исключительных прав Издательства "Просвещение" на товарный знак", — сообщили в пресс-службе.

В "Просвещении" подчеркнули, что "данный иск может стать крупнейшим по сумме требований, (что) является логичным продолжением борьбы за чистоту рынка учебной продукции".

"В последнее время нарушения в этой сфере приобрели системный характер… Мы намерены приложить максимум усилий, чтобы прекратить распространение контрафактных товаров. В частности, для достижения этой цели в прошлом году нами был создан Центр защиты интеллектуальной собственности и утвержден комплекс мер и документов в сфере управления правами на интеллектуальную собственность. Это позволяет нам контролировать использование интеллектуальной собственности на всех этапах жизненного цикла продукции", — комментируют иск в "Просвещении".

Комментарием издательского центра "Вентана – Граф" РИА Новости на данный момент не располагает.