В ФСБ рассказали подробности о предотвращенном теракте в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Курсант Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского Вадим Осипов, готовивший, по мнению следствия, теракт, планировал после поджога казармы взорвать тележку с мороженым в Петербурге, сообщил в среду майор ФСБ Сергей Круть, выступавший в суде в качестве свидетеля.

"Если бы ему удалось выйти из академии, после поджога казармы второй план был – совершить теракт в Петербурге, взорвав взрывчатку в тележке с мороженым в людном месте", — сказал Круть на выездном заседании Московского военного окружного суда, ссылаясь на данные проведенного им ранее опроса Осипова.

Кроме того, сказал майор, Осипов планировал изготовить напалм по рецепту из скаченной в интернете книги. При этом молодой человек, согласно данным следствия, не планировал стать смертником, а после теракта хотел скрыться в "отдаленной деревне".

Сам Осипов в ходе заседания заявил, что виновным себя не считает.

Задержанного в апреле Осипова военное следственное управление СК РФ по Ракетным войскам стратегического назначения изначально обвинило в содействии терроризму, а затем вменило и подготовку теракта.

По данным следствия, Осипов разработал план захвата казармы, взрыва и массового расстрела военных "ради самоутверждения и привлечения к себе внимания путем создания общественного резонанса".

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского — военно-учебное заведение, которое осуществляет подготовку специалистов для Воздушно-космических сил, других видов и родов Вооруженных сил РФ по 40 военным специальностям.