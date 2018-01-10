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Происшествия

В ФСБ рассказали подробности о предотвращенном теракте в Петербурге

18:3710.01.2018
(обновлено: 18:43 10.01.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСотрудники ФСБ. Архивное фотоСотрудники ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Курсант Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского Вадим Осипов, готовивший, по мнению следствия, теракт, планировал после поджога казармы взорвать тележку с мороженым в Петербурге, сообщил в среду майор ФСБ Сергей Круть, выступавший в суде в качестве свидетеля.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ветеран ФСБ: в борьбе с терроризмом действовать надо предельно жестко

"Если бы ему удалось выйти из академии, после поджога казармы второй план был – совершить теракт в Петербурге, взорвав взрывчатку в тележке с мороженым в людном месте", — сказал Круть на выездном заседании Московского военного окружного суда, ссылаясь на данные проведенного им ранее опроса Осипова.

Кроме того, сказал майор, Осипов планировал изготовить напалм по рецепту из скаченной в интернете книги. При этом молодой человек, согласно данным следствия, не планировал стать смертником, а после теракта хотел скрыться в "отдаленной деревне".

Сам Осипов в ходе заседания заявил, что виновным себя не считает.

Задержанного в апреле Осипова военное следственное управление СК РФ по Ракетным войскам стратегического назначения изначально обвинило в содействии терроризму, а затем вменило и подготовку теракта.

По данным следствия, Осипов разработал план захвата казармы, взрыва и массового расстрела военных "ради самоутверждения и привлечения к себе внимания путем создания общественного резонанса".

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского — военно-учебное заведение, которое осуществляет подготовку специалистов для Воздушно-космических сил, других видов и родов Вооруженных сил РФ по 40 военным специальностям.

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Происшествия
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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wlad99999
Похоже у него кукушка съехала. Ну какой он террорист?
20:06
10.01.2018
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jakolobok
И кто кроме ФСБ поверит в эту чушь?
У парня крыша поехала, его лечить надо. То же мне, террорист...
То, что стало известно по словам этого майора ФСБ Крути, (см. другие источники) говорит лишь о проблеме с психическим здоровьем курсанта. А это дело, прежде всего, его командиров. Фантазии на тему терроризм.
19:54
10.01.2018
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zorro
"ради самоутверждения и привлечения к себе внимания путем создания общественного резонанса".
во придурок... и без вякой промывки мозгов, без всяких ИГИЛов. ну, не считая телевизора и дома2 или что там им сейчас показывают..
19:39
10.01.2018
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ars188
А еще говорили, что все планы он строил для того что бы было понятно как их предотвратить. Либо ВВК у нас гибло работает и психов-маньяков берут в такие академии, либо ФСБ просто выслуживается. Что-то мутная история. Если все верно, как они говорят, пусть сидит, если же нет, этих следователей самих под суд надо отдавать.
19:15
10.01.2018
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Михаил Безаев
Ну и муть, как и сам майор Круть. Пора уже провести чистку в ФСБ и всяких крутей проводить до дверей. Мы уже видим к чему привело отдание власти крутям в Ямало-ненецком округе, где воспитали мальчика, жалеющего немецкого солдата-оккупанта. Видимо и судьи крути, раз осудили Осипова. Все что написано в статье подозрительно смахивает на фантазию, которую в свое время начали ягоды в ЧК.
19:13
10.01.2018
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