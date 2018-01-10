В Петербурге выписали из больницы пострадавшего при взрыве в магазине

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Еще один пострадавший при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге выписан из больницы, в стационарах остаются двое, их состояние удовлетворительное, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"Сегодня выписали из Мариинской больницы одного пострадавшего при взрыве в магазине Перекресток. По состоянию на 10.01.2018 (17.45) в стационарах остаётся двое пострадавших. В Мариинской больнице — один, Александровской — один. Состояние пострадавших удовлетворительное", — написала она в Twitter.

В супермаркете в Петербурге 27 декабря сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, пострадали 18 человек. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом, 31 декабря СК РФ переквалифицировал дело на статью о теракте.

ФСБ сообщила о задержании по подозрению в организации и подрыве самодельного взрывного устройства Дмитрия Лукьяненко, в настоящее время он арестован.