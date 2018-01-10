Сбежавшая из цирка пума напала на жительницу Красноярска

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Молодая пума сбежала из цирка-шапито в Красноярске и напала на местную жительницу, сообщает областной "7 канал". Очевидцы, встретившие хищника, опубликовали его фото в соцсети "ВКонтакте".

Как рассказала свидетельница произошедшего, в среду днем животное обнаружили рядом с кассами цирка. "Моя мама с отчимом ее заметили. Какая-то девушка стояла неподалеку, покупала билеты — и эта пума набросилась сзади", — добавила она. Дикая кошка, по словам очевидцев, была "маленькой, не взрослой".

Зверя отпугнули сигналом автомобиля, пострадавшую девушку посадили в салон. Отмечается, что пума порвала ей куртку.

По данным телеканала, цирк принес пострадавшей свои извинения, вопрос возмещения ущерба был решен мирным путем.