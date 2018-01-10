Под Красноярском возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Полиция после аварии с участием двух автомобилей на трассе под Красноярском, где погибли четыре человека, возбудила уголовное дело о несоблюдении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель людей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Ранее в МВД сообщили, что в среду на трассе Красноярск-Енисейск в районе деревни Таскино произошло лобовое столкновение двух автомобилей — "Нивы", где кроме водителя находились двое детей 5 и 11 лет, и Lifan. По предварительным данным, водитель "Нивы" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате погибли водитель и пассажиры "Нивы", а также пассажирка иномарки.

"Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Назначена служебная проверка, в результате которой будет установлено, как обеспечивалась безопасность движения на данном участке. На месте ДТП находится начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий", — сказал Юрченко.

Также на месте работают криминалисты, сотрудники ГИБДД и глава краевого УГИБДД.