Под Красноярском возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Полиция после аварии с участием двух автомобилей на трассе под Красноярском, где погибли четыре человека, возбудила уголовное дело о несоблюдении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель людей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
"Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Назначена служебная проверка, в результате которой будет установлено, как обеспечивалась безопасность движения на данном участке. На месте ДТП находится начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий", — сказал Юрченко.
Также на месте работают криминалисты, сотрудники ГИБДД и глава краевого УГИБДД.