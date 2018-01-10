В Подмосковье задержали организатора нападения на фельдъегерей в 2016 году

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Организатор нападения на сотрудников Фельдъегерской службы, совершенного осенью 2016 года по дороге из аэропорта Домодедово в Москву, задержан в Московской области, сообщает пресс-служба ГСУСК По Подмосковью.

В сентябре 2016 года сообщалось, что, по предварительным данным, восемь человек с автоматами в черном камуфляже напали на служебный автомобиль Фельдъегерской службы и похитили четыре табельных пистолета. Также злоумышленники отобрали сумку с документами. Похищенное оружие нашли местные жители в Домодедовском районе и сдали в полицию.

Осенью 2016 года трое предполагаемых нападавших были арестованы, им предъявлено обвинение. Организатор преступления скрылся и был объявлен в розыск.

"Благодаря грамотно спланированным действиям следователя СК совместно с сотрудниками ГУР МВД России и ФСБ России удалось не только установить местонахождение организатора, но и его причастность к совершенному преступлению. Обвиняемый задержан, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

В сентябре 2017 года ему заочно было предъявлено обвинение по статьям "разбой, совершенный организованной группой, "хищение либо вымогательство оружия, совершенное организованной группой с применением насилия", "неправомерное завладение автомобилем, совершенное с применением насилия", "незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение оружия".