Бывшего мэра в ХМАО оштрафовали за раздачу служебных квартир

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 янв — РИА Новости. Бывший мэр города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа Раян Халиуллин оштрафован на 180 тысяч рублей за превышение должностных полномочий в связи с тем, что он, находясь на посту главы муниципалитета, раздал в собственность более 15 служебных квартир, следует из материалов Нижневартовского районного суда.

В отношении экс-чиновника было возбуждено два уголовных дела о превышении должностных полномочий, так как он, занимая должность главы города, в течение двух с половиной лет передал в собственность гражданам более 15 служебных квартир, причинив ущерб местному бюджету на сумму свыше 20 миллионов рублей, уточняет суд.

"Своими действиями Халиуллин, являясь выборным должностным лицом органа местного самоуправления, явно вышел за пределы своих должностных полномочий, дав разрешение на приватизацию служебного жилья, тем самым, существенно нарушил интересы граждан и муниципального образования города Покачи", — говорится в приговоре районного суда, опубликованном в картотеке на сайте ведомства.

Суд признал бывшего мэра виновным в совершении 17 преступлений и приговорил к штрафу в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, отмечается, что судья отменил наложенный в рамках расследования арест на принадлежащий бывшему чиновнику автомобиль Cadillac.

В приговоре также поясняется, что экс-глава города активно способствовал расследованию преступлений и полностью признал свою вину.