В Тверской области три человека погибли, отравившись суррогатным алкоголем

ВОРОНЕЖ, 10 янв — РИА Новости. Три человека погибли в Тверской области в результате отравления суррогатным алкоголем, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"Не позднее 6 января женщина, находясь в квартире своего 31-летнего сына, совместно с ним и его 31-летней сожительницей употребила вышеуказанную спиртосодержащую жидкость, после чего последние были госпитализированы в больницу, где через непродолжительный промежуток времени скончались", — говорится в сообщении.
Предварительной причиной смерти, как информирует СК со ссылкой на данные врачей, стало "острое отравление суррогатами алкоголя".
"Согласно проведенной судебно-химической экспертизы, спиртосодержащая жидкость, содержащаяся в бутылке, изъятой на месте происшествия, изготовлена на основе метилового спирта (метанола)", — констатирует следствие.
Метиловый спирт (метанол) — ядовитая бесцветная воспламеняющаяся жидкость, запах которой напоминает винный спирт. При приеме внутрь 30 граммов может вызвать слепоту, а 50 граммов — ведет к летальному исходу.