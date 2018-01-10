В Тверской области три человека погибли, отравившись суррогатным алкоголем

ВОРОНЕЖ, 10 янв — РИА Новости. Три человека погибли в Тверской области в результате отравления суррогатным алкоголем, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

По данным СК, днем 5 января 2018 года в Торжокском районе 61-летний мужчина продал спиртосодержащую жидкость в полуторалитровой бутылке своей 61-летней знакомой.

"Не позднее 6 января женщина, находясь в квартире своего 31-летнего сына, совместно с ним и его 31-летней сожительницей употребила вышеуказанную спиртосодержащую жидкость, после чего последние были госпитализированы в больницу, где через непродолжительный промежуток времени скончались", — говорится в сообщении.

Предварительной причиной смерти, как информирует СК со ссылкой на данные врачей, стало "острое отравление суррогатами алкоголя".

В отношении торговца суррогатом возбуждено дело по статье "сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Согласно проведенной судебно-химической экспертизы, спиртосодержащая жидкость, содержащаяся в бутылке, изъятой на месте происшествия, изготовлена на основе метилового спирта (метанола)", — констатирует следствие.

Метиловый спирт (метанол) — ядовитая бесцветная воспламеняющаяся жидкость, запах которой напоминает винный спирт. При приеме внутрь 30 граммов может вызвать слепоту, а 50 граммов — ведет к летальному исходу.