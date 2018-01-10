В Дагестане восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды

Монтажники во время проведения неотложных работ на линии Янтарьэнерго. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ на линии Янтарьэнерго. Архивное фото

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей Дагестана, нарушенное еще во вторник из-за неблагоприятной погоды, говорится в пресс-релизе "МРСК Северного Кавказа" (входит в группу компаний "Россети").

"Энергетики "Дагестанская сетевая компания" 10 января к 14.30 мск полностью запитали всех потребителей республики Дагестан и завершили аварийно-восстановительные работы", — сообщает компания.

По данным Минэнерго РФ, число отключенных потребителей составляло около 12 тысяч человек.

Компания отмечает, что удар стихии в виде мокрого снега и резкого понижения температуры, достигший Дагестана вечером во вторник, спровоцировал множественные локальные повреждения распределительных сетей в сельских населенных пунктах. Порывы ветра доходили до 20 метров в секунду, в горах шел мощный снегопад, отмечено интенсивное обледенение проводов. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 19 бригад в составе 66 человек и 26 единиц специальной техники.

"Десятого января к 10 утра основная часть потребителей уже вновь была с электроэнергией, осталось подключить 2 МВт. К 13 часам энергетики подали в сеть еще 1 МВт мощности, а в 14.30 мск полностью запитали всех потребителей и завершили аварийно-восстановительные работы в республике Дагестан", — сообщает "МРСК Северного Кавказа".

Согласно данным министерства, в зонах ответственности территориальных сетевых организаций обесточенных потребителей не было, резервные источники снабжения электроэнергией не использовались. Электроснабжение всех потребителей было восстановлено в 14.50 мск.