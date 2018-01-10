Во Владивостоке начали проверку после нападения на медсестру поликлиники

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Следователи организовали проверку после нападения на медсестру в Приморье, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Ранее администрация Приморья сообщила, что мужчина напал с острым предметом на медсестру поликлиники во Владивостоке, она была госпитализирована с глубокими ранами в области спины и шеи.

"В поликлинике №4 города Владивостока мужчина напал на медсестру и нанёс ей удары острым предметом по разным частям тела. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Мужчина задержан, пострадавшей оказана медицинская помощь. По информации следствия, задержанный напал на свою знакомую на почве ревности.

Глава департамента здравоохранения края Андрей Кузьмин взял произошедшее под личный контроль.