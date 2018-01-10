На Ставрополье полицейский во время погони застрелил водителя

ПЯТИГОРСК, 10 янв — РИА Новости. Следователи на Ставрополье начали проверку по факту инцидента между полицейским и водителем "Газели", который закончился стрельбой и гибелью последнего, сообщило следственное управление СК РФ по краю.
Как отмечает следственное управление, при съезде "Газели" в кювет одним из сотрудников полиции были приняты меры к задержанию водителя, но тот стал применять в отношении полицейского физическую силу и попытался протащить на автомобиле, в ходе чего сотрудник правоохранительных органов в целях обезвреживания нарушителя произвел выстрел в его сторону. От полученного ранения в область грудной клетки мужчина впоследствии скончался в больнице, добавили в СУСК.
Как сообщили в главном управлении МВД, по факту применения сотрудником полиции табельного оружия в настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел.