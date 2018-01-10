В Москве суд назначил десять суток ареста участнику "гонок на Gelandewagen"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Мировой судебный участок района Черемушки назначил 10 суток административного ареста Авдувахобу Маджидову — участнику "гонок на Gelandewagen" в мае 2016 года с сыном топ-менеджера компании "Лукойл" Руслана Шамсуарова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Черемушкинского суда Москвы.

Ранее официальный представитель МВД сообщила, что вечером 8 января в районе дома 66 по улице Профсоюзная произошло ДТП с участием двух иномарок, один из автолюбителей предъявил прибывшим сотрудникам ДПС паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья, которое вызвало у полицейских подозрение. Также сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников "гонок на Gelandewagen" в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами.

"Мировой судья судебного участка номер 50 района Черёмушки города Москвы вынес постановление о признании Маджидова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.7 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", — сказала представитель суда агентству.

После доставления скандально известно гонщика Авдувахоба Маджидова в отделение полиции, на него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами". Данное правонарушение грозит административным арестом до 15 суток, либо штрафом до 30 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 200 часов.