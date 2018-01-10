В уральском поселке потушили пожар на промплощадке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Пожар на промплощадке в поселке Бобровском Свердловской области ликвидирован на площади 1,2 тысячи "квадратов", сообщило региональное ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, возгорание возникло в цехе по производству эпоксидной смолы. Были эвакуированы 50 человек.

"В 16.02 (14.02 мск) пожарные справились с огнем в Бобровском. По уточненной информации, пожар произошел в цехе по производству изоляционных материалов, в котором находились производственное оборудование, лакокрасочные материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, смола, используемые в производственном процессе. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. С огнем боролись 37 пожарных и 12 единиц пожарной и спецтехники. Пострадавших нет. Превышение ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано", — отмечает ведомство.

По информации управления, причину ЧП сейчас устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

"Наиболее вероятной причиной пожара эксперты МЧС называют нарушение технологического процесса при изготовлении изоляционной бумаги", — отмечает ведомство.