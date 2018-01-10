В Черноморском флоте объяснили инцидент с кораблем "Ямал" в Эгейском море

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Столкновение Большого десантного корабля Черноморского флота "Ямал" и сухогруза в Эгейском море произошло по вине сухогруза "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ пресс-службы ЮВО капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.

"Инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение", — сказал он.

Отмечается, что Россия составила нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счёт виновного.