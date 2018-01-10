В Самаре руководитель антикоррупционного комитета получил условный срок

САМАРА, 10 янв — РИА Новости. Руководитель антикоррупционного комитета в Самаре приговорен к условному сроку и многомиллионному штрафу за дачу взятки, сообщило СУСК РФ по области.

Как отметили в следственном управлении, учредителя региональной общественной организации "Антикоррупционный комитет Самарской области" Анзора Апшева признали виновным по пункту п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ "Дача взятки в крупном размере".

"Приговором федерального суда Кировского района города Самары Апшеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, со штрафом в доход государства в размере 3 миллиона 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 марта 2017 года Апшев на территории заправки в Кировском районе Самары передал должностному лицу — начальнику отделения в отделе миграционного контроля ГУМВД России по Самарской области 100 тысяч рублей в качестве первой части взятки, общая сумма которой должна была составить 700 тысяч рублей. Вознаграждение для полицейского предполагалось за непривлечение к административной ответственности в случае нарушения миграционного законодательства.