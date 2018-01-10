На Ленинградском вокзале не нашли опасных предметов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полиция проверила Ленинградский вокзал в Москве, опасных предметов не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.

Как сообщали РИА Новости в РЖД, в среду проверки проходят на пяти вокзалах Москвы. По данным источника агентства, неизвестный по телефону заявил об угрозе взрыва. Ранее она не подтвердилась на Казанском, Ярославском и Савеловском вокзалах.

"Проверка завершена, опасных предметов не обнаружено", — сказал собеседник агентства.