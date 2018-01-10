На Урале локализовали пожар в цехе по производству эпоксидной смолы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Пожар в поселке Бобровском Свердловской области, который возник на местном промышленном объекте, локализовали на площади около 1000 квадратных метров, сообщает в среду региональное ГУ МЧС.

По предварительным данным, возгорание возникло в цехе по производству эпоксидной смолы. Из цеха были эвакуированы 50 человек. Более 30 специалистов на десяти спецмашинах приступили к тушению огня.

"Угроза распространения огня в Бобровском ликвидирована, в 14.48 (по местному времени, 12.48 мск) пожар локализован. Предварительная площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, к месту ЧП сейчас следует передвижной пожарный водоем объемом 10 тонн. Для мониторинга состояния воздуха направлены специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части.