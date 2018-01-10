В Приморье мужчина напал на медсестру

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Мужчина напал с острым предметом на медсестру поликлиники во Владивостоке, она госпитализирована с глубокими ранами в области спины и шеи, сообщила администрация Приморья.

"Неизвестный мужчина ворвался в кабинет ЭКГ, где вела прием 30-летняя медсестра поликлиники, и ударил ее несколько раз длинным острым предметом, похожим на спицу, в область спины и шеи. После этого злоумышленник попытался скрыться, но был остановлен и связан подоспевшими на крики пациентами и медперсоналом лечебного учреждения", — говорится в сообщении.

По словам главного врача поликлиники №4 Галины Горшуновой, раны у пострадавшей очень глубокие. Она госпитализирована в "тысячекоечную" больницу. К месту происшествия прибыла полиция. Нападавший передан силовикам. Мотивы нападения выясняются.

Глава департамента здравоохранения края Андрей Кузьмин взял произошедшее под личный контроль.