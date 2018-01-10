На Урале проводят проверку после пожара, где пострадали три ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Следствие в Свердловской области проводит проверку после пожара в Ревде, где пострадали трое малолетних детей, по одной из версий, причиной возгорания могла стать неисправность гирлянды на новогодней елке, сообщает в среду следственное управление СК России по региону.

"Утром 9 января в одной из квартир дома по улице Максима Горького в городе Ревда произошло возгорание. После тушения пожара в больницу были доставлены три малолетних ребенка, пострадавшим детям оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту органами Следственного комитета по Свердловской области организована и проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, в момент происшествия матери пострадавших детей в квартире не было. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электрической гирлянды на новогодней елке, установленной в квартире, отмечает СК.

В рамках проверки будет даваться правовая оценка на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков статьи УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, а также точной причины возгорания проводятся соответствующие экспертизы, уточняют в ведомстве.

Сейчас следователи опрашивают членов семьи, родственников и соседей, истребована и анализируется необходимая документация, сообщает СК.