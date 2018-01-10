В Тюменской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП на трассе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Один человек погиб и еще шестеро получили различные травмы в результате столкновения трех автомобилей в Тюменской области, сообщает в среду региональное УМВД.

По информации управления, инцидент произошел 9 января в 21.30 по местному времени (19.30 мск) в Уватском районе, на 323-м километре трассы "Тюмень – Ханты-Мансийск". Во время метели автомобиль Toyota Corolla вылетел на встречную полосу, столкнулся с Nissan Liberty, от удара вернулся на полосу, по которой двигался ранее, и там ударил грузовик Shaanxi.

"В результате ДТП 27-летний водитель Toyota, житель Нижневартовска, погиб. Тяжелые травмы получили трое пассажиров Toyota 19 и 26 лет. У молодых людей черепно-мозговые травмы, ушибы, у одного скальпированная рана головы и перелом таза, еще у одного молодого человека ампутация двух пальцев на ноге и перелом бедра. 41-летний водитель автомобиля Nissan получил ушибы и перелом ноги, у пассажиров этого автомобиля 29 и 30 лет ушибы и переломы конечностей", — уточняет ведомство.