В Петербурге расследуют исчезновение двух строителей из КНДР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как двое граждан КНДР пропали, покинув стройплощадку в петербургском поселке Шушары, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

"В правоохранительные органы обратился генеральный директор одной из коммерческих структур с заявлением о том, что 2 января 2018 года с территории строительной площадки, расположенной в поселке Шушары, ушли и до настоящего времени не вернулись два гражданина КНДР 1966 и 1979 годов рождения. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пропавшие граждане Северной Кореи работали бетонщиками и покинули стройплощадку в нетрезвом виде после праздничного мероприятия. Русским языком они не владеют.