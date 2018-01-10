Житель владимирского села привязал к руке "гранату" и угрожал взорвать дом

ВОРОНЕЖ, 10 янв — РИА Новости. Полицейские во Владимирской области задержали мужчину, который привязал к руке гранату и грозился взорвать жилой дом, в результате чего пришлось эвакуировать жителей села, сообщило в среду региональное управление МВД.

"Вечером 9 января текущего года в дежурную часть отделения МВД России по Селивановскому району поступил звонок от жительницы поселка Красная Горбатка. Женщина сообщила, что ее супруг, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, привязал к руке скотчем предмет, похожий на гранату, и угрожает взорвать его", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции, прибыв к месту происшествия, оцепили территорию и эвакуировали жильцов из соседних домов. Также на место были направлены специалисты-взрывотехники.

"В частный дом, где находился 48-летний муж заявительницы, направился один из руководителей отделения МВД России по Селивановскому району. В ходе переговоров мужчина сдался полиции", — сообщает УМВД.

В настоящее время он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, мужчина не выдвигал никаких требований во время своих действий.

По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Выяснилось, что мужчина использовал муляж гранаты РГД-5.