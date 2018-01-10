В Кремле не стали комментировать задержание главы чеченского "Мемориала"

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В Кремле не стали комментировать журналистам ситуацию с задержанием в Чечне руководителя местного представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева и переадресовали заданный вопрос к правоохранительным органам.

"Это надо у правоохранительных органов спрашивать, там же есть конкретное обвинение, поэтому я здесь никак не могу прокомментировать", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопрос журналистов о том, как он может прокомментировать ситуацию с задержанием Титиева.

"Мемориал" сообщил о задержании Титиева во вторник. Пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что Титиев направлен на медосвидетельствование после того, как в его машине полицейские нашли марихуану.

Коллеги правозащитника обратились к главе президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову и к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. В среду пресс-служба Москальковой сообщила, что заместитель министра внутренних дел по Чеченской республике Апти Алаудинов пообещал омбудсмену, что в ближайшее время к задержанному допустят правозащитников, членов общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и адвоката от "Мемориала".

При этом чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев сообщил, что задержание руководителя регионального представительства правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюба Титиева прошло без нарушений.