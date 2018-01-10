Врачи оценили состояние детей, получивших ожоги при пожаре в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 янв — РИА Новости. Двое детей, получившие ожоги при пожаре в Хасавюртовском районе Дагестана, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

"Дети находятся в республиканской клинической больнице в ожоговом отделении. По уточненной информации, один ребенок получил 68% ожогов тела, другой ребенок — около 30%. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, они находятся в данный период в реанимации", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что оба ребенка подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным регионального минздрава, во вторник утром в селе Сулевкент произошел пожар в придорожном кафе. Погиб один 3-летний ребенок, мальчики 5 и 10 лет были доставлены в тяжелом состоянии в Бабаюртовскую ЦРБ, впоследствии дети были перенаправлены в Махачкалу в ожоговое отделение республиканской клинической больницы.