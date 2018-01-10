Из оренбургской семьи, где ребенок замерз до смерти, изъяли второго ребенка

УФА, 10 янв — РИА Новости. Органы опеки изъяли пятилетнего ребенка из семьи в оренбургском Сорочинске, в которой от обморожения погибла двухлетняя девочка, сообщила РИА Новости ответственный секретарь по делам несовершеннолетних города Сорочинск Ольга Иванова.
"Пятилетний ребенок был изъят из семьи в день трагедии. Сейчас он находится в медсанчасти Сорочинска, органы опеки готовят документы, чтобы его отправить в приют. Кроме того собирают документы для лишения женщины родительских прав", — рассказала агентству Иванова.
По словам собеседницы, семья, где произошла трагедия, не состояла на учете как неблагополучная.
"В момент происшествия отец детей находился на работе. После инцидента выяснилось, что мать детей злоупотребляла алкоголем", — пояснила Иванова.