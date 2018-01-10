Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в теплице в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 10 янв – РИА Новости. Двое из пяти пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в частной теплице в чеченском селе Герменчук находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в среду представитель центра медицины катастроф минздрава республики.

Ранее экстренные службы региона сообщили, что во вторник вечером в населенном пункте Герменчук Шалинского района в результате неисправности оборудования отопления теплицы на территории частного домовладения произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего пожара. Пострадали пять человек, которых госпитализировали в 4-ю грозненскую больницу.

"Все пострадавшие получили термические ожоги первой, второй и третьей степени. Состояние двоих – тяжелое, троих – средней тяжести", — уточнил собеседник агентства.

Региональное управление чрезвычайного ведомства сообщило, что обстоятельства и причины, которые привели к взрыву бытового газа, выясняют дознаватели МЧС.