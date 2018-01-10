Задержавший приморских полицейских егерь подал заявление в СК

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Егерь Евгений Набок, которого экипаж ДПС в Приморье задержал за нарушение правил перевозки оружия, сообщил РИА Новости, что подал в следственные органы заявление о неправомерных действиях полицейских.
"Сегодня я отдал заявление в Следственный комитет, в котором рассказал о неправомерных действиях сотрудников ДПС и описал, как все было. Потом отдам заявление в прокуратуру. Если тут ничего не сделают, то я буду жаловаться вплоть до Москвы", — сказал егерь.
Как Набок рассказал ранее, в день инцидента он поехал на охоту на свой участок в охотугодьях, позже он увидел машину ДПС, которая ездила по краю поля, как обычно делают браконьеры, когда смотрят зверя, полицейские пытались скрыться, но он их догнал. Егерь утверждает, что с одним из участников этих событий уже был знаком, "лично на своей машине ловил". По его словам, в то время было очень тихо, поэтому выстрел, о котором говорят сотрудники ДПС, он обязательно бы услышал, но "выстрела не было там никакого".