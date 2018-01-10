Задержавший приморских полицейских егерь подал заявление в СК

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Егерь Евгений Набок, которого экипаж ДПС в Приморье задержал за нарушение правил перевозки оружия, сообщил РИА Новости, что подал в следственные органы заявление о неправомерных действиях полицейских.

По информации краевого УМВД, 4 января при осмотре сотрудниками ДПС машины егеря на заднем сидении было обнаружено заряженное охотничье ружье "в расчехленном виде со снаряженным магазином", перед этим полицейские "услышали звуки выстрела". Набок же рассказал РИА Новости, что сотрудники ДПС вели себя как браконьеры и забрали его в отделение полиции после того, как он поинтересовался, что они делают ночью в поле вдали от трассы.

"Сегодня я отдал заявление в Следственный комитет, в котором рассказал о неправомерных действиях сотрудников ДПС и описал, как все было. Потом отдам заявление в прокуратуру. Если тут ничего не сделают, то я буду жаловаться вплоть до Москвы", — сказал егерь.

Как Набок рассказал ранее, в день инцидента он поехал на охоту на свой участок в охотугодьях, позже он увидел машину ДПС, которая ездила по краю поля, как обычно делают браконьеры, когда смотрят зверя, полицейские пытались скрыться, но он их догнал. Егерь утверждает, что с одним из участников этих событий уже был знаком, "лично на своей машине ловил". По его словам, в то время было очень тихо, поэтому выстрел, о котором говорят сотрудники ДПС, он обязательно бы услышал, но "выстрела не было там никакого".