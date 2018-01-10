МЧС направит в Тюмень комплекс "Струна" для проверки горевшей многоэтажки

Пожар в доме на улице Олимпийская в Тюмени

Пожар в доме на улице Олимпийская в Тюмени

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков распорядился направить в Тюмень мобильный диагностический комплекс "Струна" для обследования жилого дома, пострадавшего от сильного пожара.

"Направляйте комплекс "Струна" и проведите комплексную оценку несущих конструкций дома", — сказал Пучков на селектором совещании в среду.

Министр поручил сделать эту работу максимально открытой с привлечением общественности. Он также обратил внимание руководства главка МЧС по Тюменской области на оказание адресной помощи всем пострадавшим от пожара.

Ранее сообщалось, что в доме №4 на улице Олимпийская в Тюмени в понедельник горел утеплитель на фасаде девятиэтажного жилого дома. Изначально площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако ликвидировать пожар удалось лишь на 1,5 тысячи "квадратов". Из помещений вывели 184 человека. На месте ЧП обнаружили тело погибшего мужчины. По факту пожара возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Был задержан подозреваемый.