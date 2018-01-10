Пучков назвал недопустимо большим число тяжелых ДТП в новогодние каникулы

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков назвал недопустимо большим число тяжелых ДТП, произошедших в новогодние каникулы в России.

"У нас был ряд сложных пожаров и недопустимо большое количество ДТП с тяжелыми последствиями", — сказал он на селекторном совещании.

Как доложил первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский, рост числа ДТП зафиксирован в Центральном и Приволжском федеральных округах. Пожарно-спасательными подразделениями при ДТП спасены 725 человек.