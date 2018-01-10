Пострадавших людей в ДТП под Курском разместили в двух больницах

БРЯНСК, 10 янв – РИА Новости. Состояние пассажиров перевернувшегося в Курской области микроавтобуса оценивается как средней и легкой тяжести, они госпитализированы в два медучреждения, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
По словам собеседницы агентства, трое пострадавших госпитализированы в Курскую городскую клиническую больницу №4, еще трое — в ЦРБ Медвенского района.
"Состояние тех, кто в Курске, средней и легкой тяжести. Те, кто остался в Медвенской больнице, – потяжелее, у них в основном переломы", — сказала представитель ГУМЧС.
По данным СМИ, погибшие и пострадавшие – граждане Украины. РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.