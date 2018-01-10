Суд рассмотрит дело волгоградца, обвиняемого в развращении более 30 детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв – РИА Новости. Суд Волгоградской области рассмотрит дело обвиняемого в развращении детей местного жителя, который ранее уже был осужден к 13,5 годам колонии строго режима за ранее установленные пять аналогичных эпизодов, сообщило СУСК РФ по региону.

По данным следствия, в 2015 году 49-летний волгоградец с фейковой страницы одной из соцсетей знакомился с несовершеннолетними жительницами различных регионов России, втирался к ним в доверие, а затем совершал в отношении этих девочек действия сексуального характера. От имени 13-летнего подростка он отправлял девочкам порнографические фото и заставлял потерпевших фотографировать их обнаженные части тела и присылать ему.

"Установлено, что жертвами кибер-преступника стали 32 девочки в возрасте от 7 до 13 лет из 18 регионов России", — говорится в сообщении. Всего в ходе расследования установлено 37 эпизодов преступной деятельности обвиняемого, за пять из которых он в 2017 году уже получил 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении более двух лиц, не достигших 14-летнего возраста), п. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконный оборот порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Кроме того, обвиняемому инкриминируется 29 эпизодов преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста).

"В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечается в информации.