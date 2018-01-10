"Поймавшие" друг друга: приморский егерь рассказал об инциденте с ДПС

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Егерь Евгений Набок, который стал участником получившего резонанс инцидента в Приморье, изложил РИА Новости свою версию событий, а также рассказал, что полицейских, с которыми они "поймали" друг друга, уже встречал раньше на полях охотугодий.

Ранее в СМИ появилась история о том, как егерь в Приморье поймал на браконьерстве сотрудников ДПС, которые, в свою очередь, уличили егеря в нарушении правил перевозки оружия. Сообщалось о проведении проверок прокуратурой и УМВД края.

А был ли выстрел?

По данным краевого УМВД, 4 января в дежурную часть поступило сообщение гражданина о том, что по дороге со значительным превышением скорости движется автомобиль. В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции "услышали звуки выстрела и обнаружили автомашину Nissan Safari", отмечается в сообщении полиции. Водитель предъявил удостоверение егеря охотобщества, при осмотре его автомобиля "на заднем сидении обнаружено охотничье ружье в расчехленном виде со снаряженным магазином", "оружие было заряжено, в патроннике находился патрон", также говорится в сообщении.

По словам Евгения Набока, он поехал на охоту на свой участок в охотугодьях, загнал машину в кусты и пошел гулять по полю. Через некоторые время егерь увидел машину, двигающуюся по краю поля.

"Так браконьеры у нас обычно и смотрят зверя. Она доехала до конца поля вдоль леса, развернулась и пошла на выезд. Я добегаю до машины, кидаю карабин в машину, завожу машину и без света — луна была — лечу, чтобы посмотреть, кто это. Когда подлетаю ближе, то они тоже газу прибавили. Я тоже газу прибавил и включил свет, чтобы свет был, а они включили мигалочки", — говорит собеседник агентства.

По словам Набока, он попросил у сотрудников ДПС разрешение на съемку и получил его, после чего поинтересовался, что они тут делают.

"Они начинают объяснять, что они ловят нарушителей правил дорожного движения. Я говорю: "Тут до трассы далеко, тут нет никого. Это поле, наши фермеры тут сажают сою". Тогда они говорят: "Услышали выстрел, приехали на выстрел", — вспоминает егерь.

Набок утверждает, что было очень тихо, поэтому выстрел он обязательно бы услышал, но "выстрела не было там никакого".

Далее сотрудники ДПС, по его словам, попросили документы на машину. "Я спрашиваю: "На каком основании?" Но тут у меня упали права, мне неудобно было держать телефон, и я его выключил. Они начали машину досматривать, документы на оружие", — вспоминает Набок.

После обнаружения в машине незачехленного ружья сотрудники ДПС, отказавшись от вызова охотинспекции, предложили проехать в отделение полиции, продолжает собеседник агентства.

"Когда я отказался, то они сказали: "Если сейчас не поедешь, то припишем тебе статью неподчинение органам". Мы приехали в полицию, они составили на меня протокол. Если сейчас будет комиссия, то я должен буду заплатить 1500 рублей штрафа за незаконный перевоз оружия по дороге, хотя это было не на дороге", — говорит Набок.

Старый знакомый

По словам Набока, даже в случае выстрелов инспекторы ДПС должны стоять на трассе, а егеря — ловить тех, кто стреляет. На этом поле, утверждает Набок, "хлебное место", он сам там охотится и не позволяет никому заниматься браконьерством.

Он утверждает, что с одним из участников этих событий уже был знаком, "лично на своей машине ловил".

"Он от меня убегал и бросил свою жену с ребенком в машине. Это было в 01.30 ночи, они стреляли и убегали с оружием. Водитель остался в машине. Я ему говорю: "Выйди, поговорим". Жена его вышла и сказала: "Он в больнице". А что тогда жена его делала с дяденькой чужим и ребенком ночью? И стреляли, ездили, светили", — говорит егерь.

По его словам, в январе 2017 года "такая же ситуация была". "Я тогда был с женой и другом. Жена заметила, что кто-то едет. Я завожу машину, они ее увидели, развернулись и начали убегать. А тут друг подбежал и сзади посветил фонариком, чтобы посмотреть машину, а это оказались эти же ДПСники. Они включают мигалки, разворачиваются и говорят, что был выстрел и они приехали. Хотя это охотугодия в сезон охоты, здесь могут стрелять где угодно. Они начали спрашивать, что мы здесь делаем. А у нас лицензия на охоту", — рассказывает Набок.

"И с тех пор старается меня с чем-то поймать. В этот раз он сказал: "Ты, что, живешь на этом поле?" — добавляет егерь.