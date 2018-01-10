Под Тулой вынесли приговор виновникам отравления воспитанников соццентра

ВОРОНЕЖ, 10 янв — РИА Новости. Суд оштрафовал директора и медсестру социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Белев Тульской области, где в 2016 году в результате отравления были госпитализированы с высокой температурой и рвотой 16 детей, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, с 21 по 23 февраля 2016 года из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №2 города Белев в больницы Тулы и Белева были госпитализированы с отравлениями различной степени тяжести 16 детей в возрасте от двух до 17 лет. Также, по данным прокуратуры области, в больницу попали двое воспитателей. У шести заболевших детей была подтверждена дизентерия Флекснера и обнаружены норовирусы.

После случившегося в центре ввели карантин, а прокуратура в ходе проверки выявила множественные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. По данным областного правительства, из 48 обследованных сотрудников у 10 была подтверждена дизентерия Флекснера. Инфекцию в центр принесли, как информировало областное правительство, переболевшие сотрудники пищеблока. В отношении директора центра и медицинской сестры центра были возбуждены дела по статье УК "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Санкция данной статьи предусматривает до года исправительных работ.

"Постановлением Белевского районного суда бывший директор государственного учреждения Тульской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 Белева" Елена Филимонова, с учетом тяжести совершенного преступления и заглаживания причиненного преступлением вреда, освобождена от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, судом медицинская сестра Елена Сергеева была признана виновной и оштрафована на 15 тысяч рублей.

Судебные акты в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.