Все подростки, пострадавшие в ДТП в Ростовской области, остаются в больнице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Все пять подростков, пострадавших накануне при столкновении иномарки и микроавтобуса в Новочеркасске Ростовской области, остаются в больнице, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

"В настоящее время все пострадавшие остаются в больнице", — сказал он. Источник, знакомый с ситуацией, добавил, что у большинства пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы.

По информации полиции, авария произошла во вторник вечером на улице Трамвайной. Семнадцатилетний водитель Mazda с признаками алкогольного опьянения, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом малой вместимости. В результате пострадали водитель иномарки и четверо пассажиров — 14, 15, 15 и 17 лет.

По факту ДТП проводится проверка.