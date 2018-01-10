В Тюмени пообещали восстановить пострадавший от пожара дом в сжатые сроки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Восстановительные работы в пострадавшем от пожара многоэтажном доме на улице Олимпийской в Тюмени будут проведены в максимально сжатые сроки, сообщает в среду городская администрация.
"Конструктивные элементы дома будут восстанавливать за счет средств бюджета (субсидии). Все работы постараются провести в максимально сжатые сроки. Проведут ремонт крыши, фасада, окон, мест общего пользования, системы водо-, теплоснабжения дома и трубопроводов в квартирах", — уточняет администрация.
По информации администрации, желающие жильцы данного дома смогут поселиться в гостинице "Колос" на два месяца. За это время им нужно будет найти временное жилье, а тем из них, кто остался без документов, восстановить их. Оплату найма и услуги риелторов власти обещают компенсировать. Сумму компенсаций рассчитают исходя из средней стоимости аренды жилья в этом районе.
Как отмечают власти муниципалитета, пострадавший от огня дом будут охранять, пока жильцы не вывезут все свои вещи, что предстоит сделать в сопровождении спасателей. Временным размещением имущества жильцов уже занимается управа Восточного административного округа Тюмени.