В Тюмени пообещали восстановить пострадавший от пожара дом в сжатые сроки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Восстановительные работы в пострадавшем от пожара многоэтажном доме на улице Олимпийской в Тюмени будут проведены в максимально сжатые сроки, сообщает в среду городская администрация.

Как ранее сообщалось, в доме №4 на улице Олимпийская в понедельник горел утеплитель на фасаде девятиэтажного жилого дома. Изначально площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако ликвидировать пожар удалось лишь на 1,5 тысячи "квадратов". Из помещений вывели 184 человека. На месте ЧП обнаружили тело погибшего мужчины. По факту пожара возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Был задержан подозреваемый.

"Конструктивные элементы дома будут восстанавливать за счет средств бюджета (субсидии). Все работы постараются провести в максимально сжатые сроки. Проведут ремонт крыши, фасада, окон, мест общего пользования, системы водо-, теплоснабжения дома и трубопроводов в квартирах", — уточняет администрация.

По информации администрации, желающие жильцы данного дома смогут поселиться в гостинице "Колос" на два месяца. За это время им нужно будет найти временное жилье, а тем из них, кто остался без документов, восстановить их. Оплату найма и услуги риелторов власти обещают компенсировать. Сумму компенсаций рассчитают исходя из средней стоимости аренды жилья в этом районе.

"Надо отметить, что эта компенсация будет предоставляться только тем людям, которые официально зарегистрированы по данному адресу на основании соответствующих документов. Все документы в обязательном порядке будут проверяться в регистрационной палате", — уточняет горадминистрация.

Как отмечают власти муниципалитета, пострадавший от огня дом будут охранять, пока жильцы не вывезут все свои вещи, что предстоит сделать в сопровождении спасателей. Временным размещением имущества жильцов уже занимается управа Восточного административного округа Тюмени.