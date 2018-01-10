Врачи рассказали о состоянии ребенка, раненного леопардом в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Ребенок, пострадавший при нападении леопарда в зоопарке под Уссурийском, до конца следующей недели останется в больнице под присмотром врачей, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморья.

Ранее полиция сообщила, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом, подошел близко, и хищник схватил его лапами за голову. У мальчика рваные раны и укусы. Мать также получила раны, когда пыталась спасти ребенка. В отношении родителей составлены административные протоколы. В зоопарке после инцидента усиливают меры безопасности: ставят дополнительные ограждения и таблички с напоминанием о присмотре за детьми. Прокуратура Уссурийска начала проверку в зоопарке.

"В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. До конца следующей недели – минимум до 16 декабря — мальчик останется под наблюдением специалистов в стационаре. Ему каждый день делают перевязки", — сказал собеседник.

По данным заместителя главного врача центральной городской больницы Светланы Пятай, у ребенка диагностированы рвано-скальпированные раны лица и волосистой части головы.