Врачи рассказали о состоянии ребенка, раненного леопардом в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Ребенок, пострадавший при нападении леопарда в зоопарке под Уссурийском, до конца следующей недели останется в больнице под присмотром врачей, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморья.
"В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. До конца следующей недели – минимум до 16 декабря — мальчик останется под наблюдением специалистов в стационаре. Ему каждый день делают перевязки", — сказал собеседник.
По данным заместителя главного врача центральной городской больницы Светланы Пятай, у ребенка диагностированы рвано-скальпированные раны лица и волосистой части головы.