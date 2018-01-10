В Кузбассе двое мужчин пытались украсть из торгового центра более 20 шуб

КЕМЕРОВО, 10 янв — РИА Новости. Сотрудники кузбасской Росгвардии задержали в Прокопьевске двух молодых людей, которые пытались вынести 23 норковые шубы через вентиляционную шахту торгового центра, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального управления ведомства.

Накануне рано ​утром экипаж Росгвардии Прокопьевского филиала вневедомственной охраны получил сигнал из торгового центра на улице Гайдара. Оказалось, что на тревожную кнопку нажал сотрудник охраны торгового центра. По его словам, в одном из бутиков меховых изделий сработала сигнализация.

"При осмотре помещения магазина сотрудники охраны заметили двух неизвестных, которые пытались выбраться через поврежденную потолочную конструкцию. Одного из них охранники успели остановить, второму удалось скрыться", — рассказали в управлении.

Установив приметы подозреваемого, группа задержания Росгвардии приступила к оперативно-розыскным мероприятиям. Через десять минут при осмотре дворовой территории на проспекте Ленина стражи правопорядка заметили подозреваемого, который попытался спрятаться в снегу. Бойцы задержали мужчину.

"Он признался, что проник со знакомым в бутик через вентиляционную шахту, расположенную на крыше торгового центра. Злоумышленники пытались похитить 23 норковые шубы, которые успели сложить в заранее подготовленные сумки. Задержанных подозреваемых 22 и 35 лет передали следственно-оперативной группе", — уточнили в Росгвардии.