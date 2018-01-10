КРАСНОЯРСК/НОВОСИБИРСК, 10 янв — РИА Новости. Конкурсный управляющий муниципального предприятия "Управляющая компания" Вершино-Тейского поссовета Хакасии не смог спасти обанкротившуюся компанию за счет приобретения лотерейных билетов; выигрыш составил половину от затраченной на билеты суммы, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве от лица управляющего Алексея Николаюка.

В середине ноября 2017 года на сайте единого реестра появилось сообщение от лица конкурсного управляющего Алексея Николаюка о приобретении им от имени МУП "Управляющая компания" администрации Вершино-Тейского поссовета 100 билетов лотереи "Русское лото" на сумму 10 тысяч рублей. Возможный выигрыш Николаюк планировал распределить между кредиторами. В сообщении говорится, что расчет с кредиторами возможен лишь благодаря чуду.

В правительстве региона сообщили, что компания не осуществляет деятельность, жители не зависят от ее функционирования, так как коммунальные услуги предоставляет другая компания.

"Было приобретено 100 билетов, выигрышными оказались 48, самый крупный выигрыш составил 124 рубля, самый мелкий 101 рубль, общая сумма "выигрыша" составила 5035 рублей", — говорится в сообщении.

Николаюк также сообщил, что лотерея для предприятия являлась беспроигрышной, так как 10 тысяч рублей были удержаны из вознаграждения конкурсного управляющего. Он предложил заинтересованным купить билеты в качестве сувенира или как музейный экспонат. По его словам, билеты пока не предъявлены к оплате выигрыша.