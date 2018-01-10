В Дагестане около 12 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Около 12 тысяч человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Во вторник с 21.45 из-за снега и ветра с порывами до 25 метров в секунду происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО "МРСК Северного Кавказа" – "Дагестанская сетевая компания").

"Отключено: ВЛ 6-10 кВ – 35; ТП – 160. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 12 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей – 8,0 МВт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура наружного воздуха составляет 0ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 19 бригад в составе 66 человек и 26 единиц специальной техники.