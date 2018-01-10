В Барнауле проверят информацию о выселении семей в подвал

БАРНАУЛ, 10 янв — РИА Новости. Следственные органы регионального СУСК РФ начали доследственную проверку по сообщению федерального СМИ о семьях, вынужденных жить в подвале административного здания в Барнауле, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

По данным СМИ, несколько человек уже не один год живут в неприспособленном для этого помещении на улице Червонная из-за того, что им не предоставили другого жилья после выселения.

"Следователям предстоит проверить все представленные сведения, а также дать правовую оценку действиям чиновников, не принимающих мер по решению жилищной проблемы граждан. Кроме того, следственные органы выяснят, насколько законной была процедура выселения горожан из их жилья", — говорится в сообщении. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.