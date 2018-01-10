В Уссурийске прокуратура проверит зоопарк после нападения леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Прокуратура Уссурийска начала проверку по факту нападения леопарда на ребенка в местном зоопарке, сообщает прокуратура Приморья.

Ранее полиция сообщила, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом, подошел близко, и хищник схватил его лапами за голову. У мальчика рваные раны и укусы. Мать также получила раны, когда пыталась спасти ребенка. В отношении родителей составлены административные протоколы. В зоопарке после инцидента усиливают меры безопасности: ставят дополнительные ограждения и таблички с напоминанием о присмотре за детьми.

"По факту травмирования малолетнего ребенка после нападения на него леопарда, произошедшего в зоопарке в январе, Уссурийская городская прокуратура организовала проверку с выездом на место случившегося", — говорится в сообщении.

Прокуроры дадут оценку мерам безопасности в зоопарке, правилам техники безопасности и производственной санитарии. В частности проверят защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, на предмет надежности.