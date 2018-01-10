На Сахалине освободили из снежного плена колонну автомобилистов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 янв — РИА Новости. Колонну автомобилистов, которая накануне застряла в снегу из-за метели на юге Сахалина, освободили, спасательная операция продолжалась всю ночь, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.
Через сильную метель и переметы к автомобилистам пробились несколько групп спасателей. На место, где застряли транспортные средства, выехали начальник главного управления МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов и губернатор региона Олег Кожемяко.
"Только для того чтобы добраться из Южно-Сахалинска до машин, попавших в снежную ловушку, потребовалось около 6 часов. Спасателей, которые двигались на четырех автомобилях повышенной проходимости, сопровождала снегоуборочная техника", — сообщили в пресс-службе, добавив, что в условиях нулевой видимости и ураганного ветра колонне приходилось останавливаться и расчищать трассу от переметов.
По пути следования из снега вызволялись застрявшие автомобили, которые ехали с севера на юг острова.
Губернатор региона Олег Кожемяко призвал водителей в такую погоду воздержаться от поездок. "На трассе мы встретили занесенные снегом машины с детьми и женщинами. Конечно, такой риск не оправдан. Впредь будем активнее ограничивать движение транспорта в период прохождения сильных циклонов", — цитирует Кожемяко пресс-служба.
Для пережидающих непогоду автомобилистов в селах Стародубское и Взморье организована работа пунктов временного размещения. Люди обеспечиваются водой, питанием и теплыми вещами.